За сутки в Томской области скончались еще три пациента с коронавирусом

За сутки в медучреждениях Томской области скончались еще трое пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших составляет 14 человек.

«Все трое входили в группу риска по возрасту (старше 70 лет) и по тяжелым сопутствующим заболеваниям, в числе которых патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкология и другие. Пациенты поступили в стационар с тяжелой формой пневмонии, находились длительное время на искусственной вентиляции легких», — сообщает региональный штаб.





В целом в Томской области зарегистрированы 645 случаев заболевания коронавирусом: 352 находятся на лечении, 279 человек выздоровели.





На лечении в стационарах остаются 243 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два – на неинвазивной).





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