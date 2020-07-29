За сутки в Томской области скончались два пациента с коронавирусом

Два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались в больницах Томской области за сутки. Общее число умерших пациентов в регионе, по официальным данным, достигло 33 человек.

«Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям. У обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии и респираторным дистресс-синдромом», — уточняет пресс-служба обладминистрации.





За весь период в Томской области установлены 4040 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2544 человек.





Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 29-ти признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония.





В обсерваторах под Томском находятся 26 человек.