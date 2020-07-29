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29 июля,
2020
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За сутки в Томской области скончались два пациента с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались в больницах Томской области за сутки. Общее число умерших пациентов в регионе, по официальным данным, достигло 33 человек.

«Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям. У обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии и респираторным дистресс-синдромом», — уточняет пресс-служба обладминистрации.


За весь период в Томской области установлены 4040 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2544 человек. 


Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 29-ти  признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония.


В обсерваторах под Томском находятся 26 человек.

Добавим, что за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 673 человека. 


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