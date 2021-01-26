За сутки в Томской области скончались четыре пациента с коронавирусом

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По итогам суток в Томской области подтверждено 98 новых случаев коронавируса. Выздоровели 124 человека. Оперштаб сообщает, что за сутки скончались четыре человека, у которых ранее диагностировали ковид.

«Трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям. В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает региональный оперштаб.

Общее число умерших в регионе от коронавируса по официальным данным составляет 255 человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с ковидом отмечает, что прирост индекса заболевших на 100 тысяч жителей в Томской области ниже, чем в половине регионов Сибири. Однако, область занимает четвертую строчку среди субъектов СФО с самым высоким коэффициентом заболевших на 100 тысяч жителей. За прошедшие семь дней число новых случаев коронавируса в регионе составляло от 103 до 119 в сутки. По итогам недели количество заболевших в области перешагнуло порог в 27 500 человек.



Наиболее благополучные показатели среди субъектов СФО в Кемеровской области – 1 069,7 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей.



Самый высокий коэффициент по-прежнему в Республике Алтай – 6 941,4. Индекс республики почти в три раза выше, чем в Томской области и в 3,8 раза выше среднем по Сибири. Второе место в рейтинге СФО снова за Республикой Тыва, где показатель составляет 4 746,3, на третьем – Республика Хакасия (3 736,9).