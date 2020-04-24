За сутки в Томской области потушили восемь лесных пожаров

Лесные пожары в районах Томской области охватывали площадь более 100 гектаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В частности возгорания тушили в Асиновском, Шегарском, Кожевниковском и Тимирязевском лесничествах. Сейчас на территории региона нет официально зарегистрированных лесных пожаров.





Часто причиной лесных пожаров становились палы сухой травы. Теперь их будут выявлять беспилотники. Жителей Томской области просят сообщать в случае обнаружения лесных пожаров по номеру диспетчерской службы лесного хозяйства 8-800-100-94-00.





Добавим, с понедельника, 20 апреля, в регионе заявили о начале пожароопасного сезона. Также с 18 апреля в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах ввели особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить огонь, выжигать сухую траву, оставлять спички, окурки, стекло и другие пожароопасные предметы.

