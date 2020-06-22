За сутки в Томской области подтвердили 60 случаев заболевания коронавирусом

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60 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. Общее число заболевших в регионе составляет 1785 человек. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 4 пациентов. Таким образом, вылечился 791 человек.

По словам заместителя руководителя регионального оперштаба, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, у 44 человек болезнь протекает бессимптомно, у 15 – признаки ОРВИ, у одного – пневмония.

Коечный фонд в регионе составляет 1322 места.

По итогам прошлой недели Томская область заняла второе место среди регионов Сибири по приросту заболевших COVID-19. В регионе до 23 июня действует режим повышенной готовности. Томичи должны находиться в общественном транспорте, магазинах в масках. Однако жители города отмечают, что контроля за соблюдением масочного режима практически нет. Они связывают это с голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигает 592 280 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 344 416 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 8206 человек.