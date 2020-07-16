За сутки в Томской области коронавирус подтвердился еще у 89 человек
Коронавирус за сутки подтвердился у 89 человек, проживающих в Томской области. Регион на 24 месте по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.
Среди инфицированных COVID-19 за последние сутки у 19-ти пневмония, у 22-х признаки ОРВИ, у 48-и инфекция протекает бессимптомно.
Рост числа заболевших власти объясняли появлением новых очагов. В частности, коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 50 вахтовиков, работающих на Мыльджинском месторождении. Вахтовики в разговоре с ТВ2 отметили, что изначально им сообщили о 82 заболевших.
Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, чтобы понять, как инфекция попала на месторождения. Предполагают, что коронавирус мог завезти персонал, выполняющий временные работы.
За все время пандемии COVID-19 в Томской области подтвердился у 3 262 человек. Вылечились 1807. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 36 человек.
За последние сутки проведено 298 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16.07.2020 остаются 273 267 человек.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 752 797 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 531 692 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 11 937 человек.
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