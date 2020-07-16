За сутки в Томской области коронавирус подтвердился еще у 89 человек

Новости

Коронавирус за сутки подтвердился у 89 человек, проживающих в Томской области. Регион на 24 месте по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.

Среди инфицированных COVID-19 за последние сутки у 19-ти пневмония, у 22-х признаки ОРВИ, у 48-и инфекция протекает бессимптомно.

Рост числа заболевших власти объясняли появлением новых очагов. В частности, коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 50 вахтовиков, работающих на Мыльджинском месторождении. Вахтовики в разговоре с ТВ2 отметили, что изначально им сообщили о 82 заболевших.



Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, чтобы понять, как инфекция попала на месторождения. Предполагают, что коронавирус мог завезти персонал, выполняющий временные работы.

За все время пандемии COVID-19 в Томской области подтвердился у 3 262 человек. Вылечились 1807. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 36 человек.