За сутки трое пациентов, у которых подозревали коронавирус, выписались из инфекционного отделения томской больницы

На утро среды, 1 апреля, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 23 человека. За минувшие сутки трое выписаны из больницы №3 Томска после прохождения лечения ОРВИ, диагноз COVID у них подтвержден не был.





Сейчас в больнице №3 Томска остается 21 человек, у 15-ти ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, у шести анализы в работе. В северской больнице остаются два человека, анализ на COVID-19 у них также отрицательный. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.





По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное.

В Томской области с 22.00 31 марта введен режим самоизоляции для неработающего населения.





Всего в России заразились 2337 человек. Выздоровел 121 человек. Число официально подтвержденных летальных исходов от коронавируса достигло 23. В Москве умерли 16 человек.