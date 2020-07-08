За сутки трое человек утонули на реках Томской области

За сутки с 7 июля единые дежурные диспетчерские службы зафиксировали три чрезвычайные ситуации на водоемах, сообщает пресс-служба обладминистрации.





О первом происшествии сообщили очевидцы. Оно произошло на протоке реки Лерьеган в районе деревни Ларино Александровского района. Со слов очевидцев, молодой мужчина переплывал реку самостоятельно, сам выбрался на противоположный берег и перестал подавать признаки жизни. Когда врачи прибыли на место, констатировали смерть 18-летнего парня. О причинах смерти ничего не сообщается.





Во втором случае в Молчановском районе сотрудники МЧС, полиции и сельского поселения продолжают поиски 15-летней девушки, которая по сообщению в ЕДДС, предположительно утонула на Оби в районе села Сарафановка.





Также поисками тела занимаются в Асиновском районе недалеко от села Ягодное, в районе слияния рек Латат и Яя. Там, по предварительным данным, утонул мучнила 1962 года рождения.