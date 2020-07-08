Добрые новости
08 июля,
2020
1
фото
Новости

За сутки трое человек утонули на реках Томской области

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

За сутки с 7 июля единые дежурные диспетчерские службы зафиксировали три чрезвычайные ситуации на водоемах, сообщает пресс-служба обладминистрации.


О первом происшествии сообщили очевидцы. Оно произошло на протоке реки Лерьеган в районе деревни Ларино Александровского района. Со слов очевидцев, молодой мужчина переплывал реку самостоятельно, сам выбрался на противоположный берег и перестал подавать признаки жизни. Когда врачи прибыли на место, констатировали смерть 18-летнего парня. О причинах смерти ничего не сообщается.


Во втором случае в Молчановском районе сотрудники МЧС, полиции и сельского поселения продолжают поиски 15-летней девушки, которая по сообщению в ЕДДС, предположительно утонула на Оби в районе села Сарафановка.


Также поисками тела занимаются в Асиновском районе недалеко от села Ягодное, в районе слияния рек Латат и Яя. Там, по предварительным данным, утонул мучнила 1962 года рождения.

За сутки трое человек утонули на реках Томской области

«Областная комиссия по ЧС призывает жителей Томской области соблюдать правила безопасного поведения вблизи водоемов, не заходить в воду в непредназначенных для купания местах и внимательно следить за детьми», — говорится в сообщении обладминистрации.


Также приводится статистика МЧС, из которой следует, что чаще всего в открытых водоемах тонут люди, которые умеют плавать.


«Причинами тому оказываются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной ситуации», — отмечает региональное управление МЧС.

Приводятся такие правила безопасности:

- постоянно присматривать за детьми;

- не подпускать людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к воде;

- не купаться в местах, где не просматривается дно и при сильном течении;

- не купаться в запрещенных местах (об этом указывают запрещенные знаки на берегу).


Отметим, всего с начала 2020 года в Томской области зарегистрировано 9 смертельных происшествий на воде, одного человека удалось спасти. За этот же период 2019-го в регионе регистрировали 25 ЧП на водоемах с 17 погибшими и 18 спасенными.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.