За сутки трое человек утонули на реках Томской области
За сутки с 7 июля единые дежурные диспетчерские службы зафиксировали три чрезвычайные ситуации на водоемах, сообщает пресс-служба обладминистрации.
О первом происшествии сообщили очевидцы. Оно произошло на протоке реки Лерьеган в районе деревни Ларино Александровского района. Со слов очевидцев, молодой мужчина переплывал реку самостоятельно, сам выбрался на противоположный берег и перестал подавать признаки жизни. Когда врачи прибыли на место, констатировали смерть 18-летнего парня. О причинах смерти ничего не сообщается.
Во втором случае в Молчановском районе сотрудники МЧС, полиции и сельского поселения продолжают поиски 15-летней девушки, которая по сообщению в ЕДДС, предположительно утонула на Оби в районе села Сарафановка.
Также поисками тела занимаются в Асиновском районе недалеко от села Ягодное, в районе слияния рек Латат и Яя. Там, по предварительным данным, утонул мучнила 1962 года рождения.
«Областная комиссия по ЧС призывает жителей Томской области соблюдать правила безопасного поведения вблизи водоемов, не заходить в воду в непредназначенных для купания местах и внимательно следить за детьми», — говорится в сообщении обладминистрации.
Также приводится статистика МЧС, из которой следует, что чаще всего в открытых водоемах тонут люди, которые умеют плавать.
«Причинами тому оказываются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной ситуации», — отмечает региональное управление МЧС.
Приводятся такие правила безопасности:
- постоянно присматривать за детьми;
- не подпускать людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к воде;
- не купаться в местах, где не просматривается дно и при сильном течении;
- не купаться в запрещенных местах (об этом указывают запрещенные знаки на берегу).
Отметим, всего с начала 2020 года в Томской области зарегистрировано 9 смертельных происшествий на воде, одного человека удалось спасти. За этот же период 2019-го в регионе регистрировали 25 ЧП на водоемах с 17 погибшими и 18 спасенными.
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