За сутки томские пожарные потушили 17 возгораний сухой травы

За сутки пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС 17 раз выезжали на тушение сухой растительности. Площадь горения составила 3,32 га. Самые большие по площади возгорания были в Октябрьском районе Томска — так, в районе улицы Клюева трава сгорела на площади в 3 тысячи кв. м, в районе Иркутского тракта на площади в 2 тысячи кв. м.

С 7 по 12 мая на территории Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов введен особый противопожарный режим. В это время категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.





На это время штраф за нарушение правил пожарной безопасности повышается вдвое. Для граждан он составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.