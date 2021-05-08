Добрые новости
08 мая,
2021
1
фото
Новости

За сутки томские пожарные потушили 17 возгораний сухой травы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За сутки пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС 17 раз выезжали на тушение сухой растительности. Площадь горения составила 3,32 га. Самые большие по площади возгорания были в Октябрьском районе Томска — так, в районе улицы Клюева трава сгорела на площади в 3 тысячи кв. м, в районе Иркутского тракта на площади в 2 тысячи кв. м.

За сутки томские пожарные потушили 17 возгораний сухой травы

С 7 по 12 мая на территории Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов введен особый противопожарный режим. В это время категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. 


На это время штраф за нарушение правил пожарной безопасности повышается вдвое. Для граждан он составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.

Сообщить о возгорании можно с помощью специального сервиса областного департамента лесного хозяйства, позволяющего привязать геолокацию термоточки, или по номеру «прямой линии» лесоохраны — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.