За сутки Томь вскрылась на протяжении 60 километров

На утро 9 апреля кромка ледостава на Томи находится в районе Речного вокзала. За сутки река вскрылась на протяжении 60 километров. Дальнейшее вскрытие реки ожидается в границах Томска и ЗАТО Северск, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Оперативные группы Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку в Черной речке Томского района, Нижнем складе и Эуште. Наблюдение ведется в районе Лагерного сада и Речного вокзала.





На реке Обь кромка ледостава находится в районе села Киреевск Кожевниковского района, за сутки пройдено 14 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории муниципального образования.





Паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровень воды на всех гидропостах не превышает критических отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.





8 апреля в Каргасокском районе закрыты два наплавных моста через реки Салат и Чижапка. Продолжают действовать 12 ледовых переправ в Александровском районе.





Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.