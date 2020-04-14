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14 апреля,
2020
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За сутки томские пожарные 15 раз выезжали на тушение палов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За сутки с 13 по 14 апреля пожарные 15 раз выезжали на тушение сухой травы на общей площади более 70 тысяч квадратных метров.


Сезон палов начался в Томской области в начале апреля. Первый случай в МЧС зафиксировали 4 апреля в селе Красноярска Зырянского района. Всего с начала года, по официальной статистике, в регионе ликвидировали уже 32 пала травы на площади более 27 гектаров.


«По ежегодной статистике девять из десяти лесных пожаров происходят по вине людей — дачников, местного сельского населения или беспечных туристов, выкинувших окурок из окна автомобиля. Иногда эти пожары переходят на жилые дома и целые поселения, — сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. — Наши противопожарные подразделения всегда находятся в полной боевой готовности, но, к сожалению, не все зависит от них: на примере сибирских соседей мы знаем, к какой трагедии может привести даже легкий порыв ветра или один солнечный день без осадков».

За сутки томские пожарные 15 раз выезжали на тушение палов

Кроме угрозы лесных пожаров, ежегодно повторяющиеся палы приводят к значительному обеднению природных экосистем и сокращению биоразнобразия на них. Медики предупреждают, что для здоровья опасен дым от палов.

Областная комиссия по ЧС напоминает об ответственности за поджог сухой травыи сжигание мусора, которая предусматривает административные штрафы до 3000 рублей для физлиц, до 15000 рублей — для должностных лиц и до 200000 рублей — для юрлиц. При введении особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются вдвое, - сообщили в обладминистрации.

Также огонь может перекинуться на имущество или причинить физический вред людям. В этом случае поджигателя может ждать уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 8 лет лишения свободы.


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