За сутки томские пожарные 15 раз выезжали на тушение палов

За сутки с 13 по 14 апреля пожарные 15 раз выезжали на тушение сухой травы на общей площади более 70 тысяч квадратных метров.





Сезон палов начался в Томской области в начале апреля. Первый случай в МЧС зафиксировали 4 апреля в селе Красноярска Зырянского района. Всего с начала года, по официальной статистике, в регионе ликвидировали уже 32 пала травы на площади более 27 гектаров.





«По ежегодной статистике девять из десяти лесных пожаров происходят по вине людей — дачников, местного сельского населения или беспечных туристов, выкинувших окурок из окна автомобиля. Иногда эти пожары переходят на жилые дома и целые поселения, — сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. — Наши противопожарные подразделения всегда находятся в полной боевой готовности, но, к сожалению, не все зависит от них: на примере сибирских соседей мы знаем, к какой трагедии может привести даже легкий порыв ветра или один солнечный день без осадков».