За сутки подтвердились 28 новых случаев коронавируса в Томской области

На понедельник, 1 июня, в регионе зарегистрировали 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.





По официальной информации, 15 заболевших лечатся в стационарах. Еще 10 человек госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 3, а пять с пневмонией — в респираторные госпитали СибГМУ и медико-санитарной части № 2. Те, у кого нет симптомов, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.





Также, как сообщает оперштаб, удалось установить источники заражения у 16 человек из заболевших. Все они ранее контактировали с ранее заболевшими. По остальным 12 случаям идет эпидемиологическое расследование.





«На сегодня в стационарах проходят лечение 286 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к ИВЛ (шестеро на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек — на масочной подаче кислорода. В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 122 человека», — говорится в сообщении.





Отметим, сейчас в Томской области более 70 % всех больных болеют бессимптомно, поэтому жителей региона просят соблюдать масочный режим в общественных местах.





Всего к 1 июня в области зарегистрированы 716 случаев заболевания коронавирусом. 376 человек находятся на лечении (286 в стационарах, 90 на самоизоляции), 326 выздоровели, 14 умерли.





По информации обладминистрации, по уровню заболеваемости среди российских регионов на 100 тысяч населения Томская область сейчас находится на 78 месте, в СФО — на седьмом. Всего в России официально подтверждено 414 878 случаев коронавируса, за последние сутки - 9 035. При этом выздоровели 175 877 человек, умерли - 4 855.





В Томской области режим самоизоляции продлен до 15 июня. Смягчить режим власти смогут тогда, когда коэффициент распространенности инфекции будет ниже единицы.





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