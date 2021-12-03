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За сутки от коронавируса в Томской области умер один человек

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227 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки, умер один человек. Выздоровели за сутки 216 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 56 539 человек, 40 794 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 635 человек.

В эту статистику не входит Северск. По информации медиков на 1 декабря, на территории города за все время выявлено​ ​15 879 случаев заболевания ковидом, выздоровевших — 12 401,​​​ на лечении в респираторном госпитале Северска находится 306 пациентов,​ 2989 ​​пациентов получают лечение амбулаторно. 

За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 1 217 летальных исходов. За все время умерли 278 857 человек.

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