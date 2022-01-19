За сутки от коронавируса в Томской области умер еще один человек

В Томской области за сутки зафиксировали 130 новых случаев заражения коронавирусом, 498 человек выздоровели. Также в регионе за последние сутки зафиксирован один случай смерти от ковида.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 64 150 человек, 57 617 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 691 человек.

В эту статистику не входит Северск. По официальным данным на 19 января, там за все время выявили 17 650 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 181 человек. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев коронавируса, это максимум с 27 ноября. 698 человек умерли. За сутки выздоровели 22 920 человек.