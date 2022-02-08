За сутки от коронавируса в Томской области скончались три человека. Установлен новый антирекорд

995 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Это снова максимум за все время пандемии. Выздоровели 134 человека. Сообщается о трех умерших от ковида.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 74 334 человека, 64 847 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 716 человек. Но в эту статистику не входит Северск. По данным на 8 февраля, в городе за все время выявили 21 223 случая заболевания COVID-19, выздоровели 17 745 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 165 643. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 81 188. Умерли 698 пациентов.
Напомним, жители Томской области с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на открытие больничного листа дистанционно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте регионального центра медицинской и фармацевтической информации tabletka.online. В анкете указываются контактные данные, медицинская организация, симптомы заболевания. Есть возможность загрузить результаты ПЦР-тестирования (при наличии).
Сотрудники центра медицинской и фармацевтической информации дважды в день будут передавать данные в медорганизации по месту фактического проживания обратившихся, после чего с пациентами будут связываться врачи. Если нет возможности оформить больничный онлайн, можно позвонить на горячую линию облздрава (3822) 516-616 или в свою поликлинику.