За сутки от коронавируса в Томской области скончались три человека. Установлен новый антирекорд

995 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Это снова максимум за все время пандемии. Выздоровели 134 человека. Сообщается о трех умерших от ковида.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 74 334 человека, 64 847 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 716 человек. Но в эту статистику не входит Северск. По данным на 8 февраля, в городе за все время выявили 21 223 случая заболевания COVID-19, выздоровели 17 745 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 165 643. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 81 188. Умерли 698 пациентов.