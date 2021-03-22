За сутки ковид подтвердился у 28 жителей Томской области. Это минимальный показатель с июня

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Коронавирус подтвердился у 28 жителей Томской области. Это минимальный показатель заболевших в регионе, начиная с июня 2020 года. Выздоровели за сутки 53 пациента.

Общее число заболевших в регионе составляет 31128 человек (без учета Северска). Число выздоровевших пациентов достигло 29938 человек.

Несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад, в регионе сохраняется масочный режим. Томичам рекомендуют носить маски в транспорте, общественных местах, а власти прогнозируют, что в апреле начнется третья волна ковида.