За сутки ковид подтвердился у 28 жителей Томской области. Это минимальный показатель с июня

Коронавирус подтвердился у 28 жителей Томской области. Это минимальный показатель заболевших в регионе, начиная с июня 2020 года. Выздоровели за сутки 53 пациента.
Общее число заболевших в регионе составляет 31128 человек (без учета Северска). Число выздоровевших пациентов достигло 29938 человек.
Несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад, в регионе сохраняется масочный режим. Томичам рекомендуют носить маски в транспорте, общественных местах, а власти прогнозируют, что в апреле начнется третья волна ковида.
За последние сутки в России выявлено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это минимальный показатель с 1 октября 2020 года.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 418 436 случаев. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 024 975 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось 93 364 человека.