За сутки коронавирус подтвердился еще у 198 человек

За последние сутки в Томской области выявили еще у 198 человек, таким образом общая цифра официально заболевших в регионе достигла 17 857 человек.





Выписались и выздоровели за сутки 267 пациентов и 12 698 за все время пандемии. Скончались в регионе от коронавирусной инфекции, по официальным данным оперштаба, 157 заболевших.





Как сообщает информационный центр по борьбе с коронавирусом, в России за сутки зафиксировали рекордное число случаев заражения — 27 543, подтвердились 498 случаев летального исхода. Выздоровели — 26,6 тысячи человек. Всего за все время пандемии в России нарастающим итогом зарегистрировали 2,215 миллиона заражений коронавирусной инфекцией, умерли — 38,5 тысячи человек, выздоровели — 1,7 миллиона.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​

