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27 ноября,
2020
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За сутки коронавирус подтвердился еще у 198 человек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За последние сутки в Томской области выявили еще  у 198 человек, таким образом общая цифра официально заболевших в регионе достигла 17 857 человек.


Выписались и выздоровели за сутки 267 пациентов и 12 698 за все время пандемии. Скончались в регионе от коронавирусной инфекции, по официальным данным оперштаба, 157 заболевших.


Как сообщает информационный центр по борьбе с коронавирусом, в России за сутки зафиксировали рекордное число случаев заражения — 27 543, подтвердились 498 случаев летального исхода. Выздоровели — 26,6 тысячи человек. Всего за все время пандемии в России нарастающим итогом зарегистрировали 2,215 миллиона заражений коронавирусной инфекцией, умерли — 38,5 тысячи человек, выздоровели — 1,7 миллиона.


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