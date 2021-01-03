За сутки двое томичей погибли в пожарах

Один пожар, в котором погиб мужчина, случился в цехе по производству окон на улице Шевченко, 53. Второй в жилом доме на улице Ивана Черных, сообщили в региональном МЧС.





Сообщение о первом пожаре в панельном здании 30х80 метров поступило в МЧС в 04.19. На место выехали 10 единиц техники и 35 человек. Ликвидировать возгорание удалось к 7.41. В результате обгорела крыша и обрушилась ее обрешетка, сгорели производственное оборудование, материалы и автомобиль, общая площадь пожара — 400 квадратных метров. Эвакуировать получилось трактор, грузовик и 2 кислородных баллона.





«При разборе конструкций было обнаружено тело человека, личность устанавливается. По состоянию на 14.00 продолжается проливка, на месте работают 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.





Второй пожар случился в девятиэтажном восьмиподъездном доме на улице Ивана Черных, 32. Сообщение о нем поступило на пульт в 10.57





«На момент прибытия первого подразделения в 8 подъезде горела однокомнатная квартира на первом этаже, в подъезде было задымление. Пожарные по лестничным маршам и трехколенной лестнице через окно спасли 30 человек. В результате в квартире обгорели стены, мебель. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. В квартире на диване было обнаружено тело, личность устанавливается», — уточнили в МЧС.





Потушить пожар удалось к 11.58, причина устанавливается.

