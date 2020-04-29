За сутки десять томичей перевели мошенникам почти миллион рублей. Возраст потерпевших – от 22 до 49 лет, передает администрация Томской области со ссылкой на региональное УМВД.

В семи случаях мошенники представились сотрудниками банка, двое назвались администраторами инетрнет-магазина и еще один – биржевым брокером.

Преступники часто пользуются методами социальной инженерии, разыгрывая различные стрессовые ситуации и пытаясь всеми способами выманить реквизиты банковских карт или СМС-пароли, — прокомментировал председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин. — С начала 2020 года подобными способами мошенники похитили с банковских карт томичей уже более 14 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, каждый день в Томской области регистрируют по пять-шесть мошеннических преступлений, большинство из которых совершаются дистанционно.





Ранее ТВ2 рассказывало, что Банк России зафиксировал новые схемы хищения средств с банковских счетов. Мошенники рассылают ссылки на фишинговые сайты, через которые крадут пароли и обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов и различные скидки.





Чтобы не попасться на уловки мошенников, Банк России рекомендует ни под каким предлогом не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений.







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