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16 марта,
2020
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За прошедшие сутки томские пожарные спасли из горящих квартир троих человек

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

За прошедшие сутки томские пожарные спасли из горящих квартир троих человек, сообщает пресс-служба МЧС. Всем спасенным потребовалась медицинская помощь. 

За прошедшие сутки томские пожарные спасли из горящих квартир троих человек

Вечером 15 марта поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирнике по Алтайской, 15/1. В горящей задымленной квартире пожарные нашли мужчину и женщину, отравившихся продуктами горения, у мужчины также были ожоги лица.

В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели стены и мебель в кухне и комнате, — говорится в сообщении. — Пожар был ликвидирован в 22:35 на площади 40 кв. м. В тушении было задействовано 7 единиц техники, 32 человека.

В тот же вечер поступило сообщение о горящем доме в переулке Офицерском. За два с половиной часа сотрудники МЧС потушили пожар площадью 130 кв. м и спасли 79-летнюю женщину. Пенсионерка получила ожоги и отравление продуктами горения.

Причины обоих пожаров устанавливаются. 

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