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25 февраля,
2020
Новости

За последние три года в Томской области в два раза выросло число должников по кредитам

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

60 тысяч производств на 8,6 миллиарда рублей находится в исполнении приставов по итогам 2019 года. Региональное ведомство отмечает, что за три года количество должниками по кредитам, выросло в Томской области в два раза.

В 2019 году судебные приставы возбудили более 53 тысяч исполнительных производств в отношении физлиц в пользу кредитных организаций. Сумма взысканий составляет — 5,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2017 году приставы возбудили 24,7 тысяч производств данной категории, а в 2016 – 21 тысячу.

При этом, сумма взыскиваемых принудительно долгов снижается. Если в 2017 году она составляла почти 200 тысяч рублей,  то в 2019 году ее величина — 130 тысяч рублей.


«Ряд исполнительных производств окончены в связи с невозможностью взыскания, например, в связи с отсутствием имущества у должника. В 2017 году с граждан-должников было взыскано 944 млн рублей, в 2018 – 1,1 млрд рублей, в 2019 – 1,3 млрд рублей», — отмечается в сообщении приставов.

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