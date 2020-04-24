За последние сутки томские пожарные потушили сотню возгораний

За последние сутки пожарные Томской области выполнили 100 оперативных выездов, 68 из которых — на тушение сухой травы. Огонь охватил более 300 гектаров и даже угрожал населенным пунктам, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В шести случаях огонь угрожал населенным пунктам Томской области. Усугубляли ситуацию сильные порывы ветра. Лишь благодаря оперативному реагированию пожарно-спасательных подразделений, лесопожарных формирований и помощи местного населения поселки удалось отстоять от огня, — говорится в сообщении томского МЧС.

Например, лес и траву у села Тавлы 25 пожарных тушили более 6 часов, а площадь пожара составила 250 тысяч «квадратов». Рядом с Нагорным Иштаном пожарные и местные жители боролись с огнем восемь часов, а возле деревни Конинино пожар тушили более пяти часов.





В МЧС отмечают, что во всех пожарных подразделениях Томска и нескольких районов области в расчеты ввели резервную технику, а весь личный состав перевели на усиленный режим работы.





«Только в областном центре за минувшие сутки пожарные защитили от огня более десятка жилых домов, — сообщил начальник службы пожаротушения регионального главка МЧС Иван Дмитриев. — Спасатели работают на пределе своих возможностей, сейчас ни в одной пожарной части не увидишь пожарную технику, вся она находится на выездах».





Томская комиссия по ЧС призывает жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности — не разводить костры и не поджигать сухую траву, не бросать на землю непотушенные сигареты. Спасатели добавляют, что в жаркую и ветреную погоду даже самое незначительное возгорание может привести к крупному пожару с трагическими последствиями.



Добавим, что сотрудники колпашевского отделения Авиалесоохраны поддержали российский флешмоб и сделали коллективное фото с призывом «Мы ради вас тушим лесные пожары. Вы ради леса останьтесь дома».