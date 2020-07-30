За полтора года число безработных в Томской области выросло в три раза

Больше 23 тысяч жителей Томской области встали на учет в центры занятости из-за потери работы к июне 2020 года. 20 тысяч из них официально имели статус безработных, сообщает Томскстат. Ведомство отмечает, что резкий рост числа безработных произошел в апреле 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса часть предприятий была вынуждена закрыться или сократить число работников.

В России безработица считается по двум методикам: во-первых, подсчитывается общее число граждан, стоящих на учете в органах службы занятости (официальная безработица), а во-вторых, подсчитывается число фактических безработных по методике Международной организации труда.





В мае Минтруд РФ прогнозировал рост числа безработных до 2,5 млн человек. Позднее власти прогнозировали рост числа безработных до 5-6 млн человек.







На данный момент в России минимальная выплата безработным составляет 4,5 тысячи рублей в месяц (до пандемии было 1,5 тысячи рублей), максимальная — 12,1 тысячи рублей.





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