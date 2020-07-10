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10 июля,
2020
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За первый квартал 2020 года томичи взяли в долг у микрофинансовых организаций 73 млн рублей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За первый квартал 2020 года микрофинансовые организации выдали жителям Томского область 6 тыс. договоров микрозайма на общую сумму 73 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выданных займов снизился на треть.


На 1 апреля 2020 года кредитный портфель МФО, зарегистрированных в регионе, составил 170 млн рублей. По сравнению с прошлым годом, он уменьшился на 16 %.


Сейчас жители Томской области, потребительский кредит которых не превышает 250 тысяч рублей и чьи доходы за последний месяц снизились больше чем на 30 %, могут воспользоваться кредитными каникулами. 


«Важно понимать, что кредитные каникулы не бесплатные. В этот период будут начисляться проценты на сумму долга, которые нужно будет оплатить позднее. При этом рекомендуем использовать эту возможность только в самой крайней ситуации, так как по одному кредиту можно уйти на «каникулы» только один раз», – поясняет заместитель управляющего отделением Томск Банка России Елена Петроченко.


Всего в Томской области на 1 апреля 2020 года зарегистрировано 27 микрофинансовых организаций. Годом ранее их было 24.

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