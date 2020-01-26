За оскорбления полицейских жителю Томской области грозит 360 часов принудительных работ

Суд признал виновным 23-летнего жителя Томской области в публичном оскорблении полицейских. Мужчине грозит 360 часов принудительных работ. Об этом сообщает областная прокуратура.

В октябре 2019 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в районном центре, в связи с чем был доставлен сотрудниками ДПС МО МВД России «Парабельское» для медицинского освидетельствования на состояние опьянения в районную больницу. Будучи недовольным законными требованиями полицейских, подсудимый в присутствии фельдшера больницы высказал в их адрес оскорбления, в том числе с использованием грубой нецензурной лексики, унижающие честь и достоинство представителей власти, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде мужчина свою вину признал, но отказался от показаний. С учетом отсутствия у подсудимого судимостей и наличия на его иждивении двух малолетних детей ему назначили исправительные работы.





Мужчину признали виновным по статье 319 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением.





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