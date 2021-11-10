За октябрь в Томской области возбудили больше 160 уголовных дел о мошенничестве в Интернете

248 уголовных дел возбудили правоохранительные органы в октябре по фактам кражи денег с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Из них 88 эпизодов было квалифицировано как кража, 160 – как мошенничество. Причиненный ущерб составил 37,5 млн. рублей.
Прокуратура привела несколько примеров мошеннических схем. Например, мошенники убедили потерпевшего перечислить ему дивиденды от вклада, размещенного в банке – соответственно, для их получения «было необходимо перевести на указанный счет страховую премию».
«Зафиксированы случаи мошенничества при предоставлении риэлторских услуг. Так, в сети Интернет размещалась реклама о содействии в поиске объектов недвижимости с целью их аренды или приобретения в собственность. После получения авансовых платежей за оказание услуг преступники отправляли потерпевшим уже не существующие либо размещенные в свободном доступе на иных Интернет сайтах предложения», – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции напоминают правила, которые могут позволить сохранить деньги.
1. Если приходит СМС-сообщение о неожиданном выигрыше, то задумайтесь. Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать выплаты со стороны победителя.
2. Если вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду, а для решения проблемы нужна крупная сумма денег, то позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию.
3. Если вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь, то помните — настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону. Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь.
4. Если к вам пришли работники социальных служб, то прежде, чем открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.
5. Если к вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то другое, то настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно покупать только в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
При поступлении таких звонков, СМС-сообщений и предложений незнакомцев необходимо:
♦сохранить спокойствие;
♦немедленно сообщить в правоохранительные органы;
♦связаться с родственниками для проверки информации.