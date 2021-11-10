За октябрь в Томской области возбудили больше 160 уголовных дел о мошенничестве в Интернете

248 уголовных дел возбудили правоохранительные органы в октябре по фактам кражи денег с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Из них 88 эпизодов было квалифицировано как кража, 160 – как мошенничество. Причиненный ущерб составил 37,5 млн. рублей.

Прокуратура привела несколько примеров мошеннических схем. Например, мошенники убедили потерпевшего перечислить ему дивиденды от вклада, размещенного в банке – соответственно, для их получения «было необходимо перевести на указанный счет страховую премию».

«Зафиксированы случаи мошенничества при предоставлении риэлторских услуг. Так, в сети Интернет размещалась реклама о содействии в поиске объектов недвижимости с целью их аренды или приобретения в собственность. После получения авансовых платежей за оказание услуг преступники отправляли потерпевшим уже не существующие либо размещенные в свободном доступе на иных Интернет сайтах предложения», – говорится в сообщении.