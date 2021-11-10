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  3. За октябрь в Томской области возбудили больше 160 уголовных дел о мошенничестве в Интернете
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За октябрь в Томской области возбудили больше 160 уголовных дел о мошенничестве в Интернете

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248 уголовных дел возбудили правоохранительные органы в октябре по фактам кражи денег с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Из них 88 эпизодов было квалифицировано как кража, 160 – как мошенничество. Причиненный ущерб составил 37,5 млн. рублей.

Прокуратура привела несколько примеров мошеннических схем. Например, мошенники убедили потерпевшего перечислить ему дивиденды от вклада, размещенного в банке – соответственно, для их получения «было необходимо перевести на указанный счет страховую премию».

«Зафиксированы случаи мошенничества при предоставлении риэлторских услуг. Так, в сети Интернет размещалась реклама о содействии в поиске объектов недвижимости с целью их аренды или приобретения в собственность. После получения авансовых платежей за оказание услуг преступники отправляли потерпевшим уже не существующие либо размещенные в свободном доступе на иных Интернет сайтах предложения», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции напоминают правила, которые могут позволить сохранить деньги. 

1. Если приходит СМС-сообщение о неожиданном выигрыше, то задумайтесь. Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать выплаты со стороны победителя.

2. Если вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду, а для решения проблемы нужна крупная сумма денег, то позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию.

3. Если вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь, то помните — настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону. Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь.

4. Если к вам пришли работники социальных служб, то прежде, чем открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.

5. Если к вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то другое, то настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно покупать только в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

При поступлении таких звонков, СМС-сообщений и предложений незнакомцев необходимо:  

♦сохранить спокойствие;

♦немедленно сообщить в правоохранительные органы;

♦связаться с родственниками для проверки информации.

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