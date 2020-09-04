За «Новых людей» в Томске готовы проголосовать 11% избирателей
31% избирателей Томска знает, за кого будет голосовать на предстоящих выборах в городскую думу. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 11% томичей планируют проголосовать за партию «Новые люди».
Партия «Новые люди» официально появилась в июне 2020 года. Однако по поддержке томичей уже обходит «Справедливую Россию» (6%) и «Яблоко» (3%). ВЦИОМ отмечает, что за прошедшие два месяца партия «Новые люди» существенно увеличила свою узнаваемость: если в начале июля о ней слышали от 16% до 37%, то в конце августа — уже от 41% до 57% избирателей. Рост спонтанной известности «Новых людей» также существенный — за две недели до голосования ее самостоятельно называли в числе российских политических партий от 13% до 22% опрошенных.
Не менее 15%
В Томске больше 9 тысяч сторонников партии «Новые люди», говорит на пресс-конференции ее сооснователь Александр Даванков. По его оценкам, на выборах в городскую думу за партию проголосуют не менее 15% томичей.
«Несмотря на то, что Томск — город молодой и студенческий, на голосования здесь ходят не так много людей. В прошлый раз явка на выборах составила всего 17%. Это очень немного, и в этом году будет примерно столько же», — рассказывает Александр Даванков.
Он отмечает, что главное преимущество «Новых людей» — их кандидаты. Это активисты, которые задолго до прихода в политику уже реализовывали общественные проекты. С новыми проектами, которые касаются пропаганды здорового образа жизни, заботы о детях-сиротах и людях с небольшим достатком, они и идут в городскую думу.
«Томск — гнездо демократии. Он всегда был открыт для всего нового в силу своей образованности. Люди хотят чего-то нового. Томичи чувствуют, что и в городе, и в стране много всего несовременного. Вопросы уже давно так не решаются. Мир изменился, а мы нет», — отмечает Даванков.
Он подчеркивает, что те голоса, которые томичи отдадут за партию «Новые люди», не будут потеряны.
«Мы создавались не ради одного-двух голосований. Все голоса пойдут в копилочку изменений в Томске. Чтобы город стал чистым, добрым и светлым», — добавляет Даванков.
При этом основная работа в партии только начинается.
В частности, «Новые люди» выступают за отмену муниципальных фильтров. Так партия выходила на выборы в 13 регионах, но зарегистрировать списки смогла только в четырех областях.
«Томск — один из немногих городов в России, где спокойно относятся к новым партиям, новым лицам. И за это городу спасибо», — добавляет Даванков.
Предварительный этап голосования стартовал 2 сентября. 11 сентября начнется трехдневное голосование. От партии «Новые люди» на всех избирательных участках города все три дня будут дежурить наблюдатели. Выставлять максимальное количество наблюдателей «Новые люди» призывают и другие партии. Чтобы потом ни у кого не возникло сомнений в легитимности прошедших выборов.
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Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска 4.09.2020. Тираж - 2 экз. Оплачено из средств Избирательного объединения «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
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