За «Новых людей» в Томске готовы проголосовать 11% избирателей

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31% избирателей Томска знает, за кого будет голосовать на предстоящих выборах в городскую думу. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 11% томичей планируют проголосовать за партию «Новые люди».

Партия «Новые люди» официально появилась в июне 2020 года. Однако по поддержке томичей уже обходит «Справедливую Россию» (6%) и «Яблоко» (3%). ВЦИОМ отмечает, что за прошедшие два месяца партия «Новые люди» существенно увеличила свою узнаваемость: если в начале июля о ней слышали от 16% до 37%, то в конце августа — уже от 41% до 57% избирателей. Рост спонтанной известности «Новых людей» также существенный — за две недели до голосования ее самостоятельно называли в числе российских политических партий от 13% до 22% опрошенных.

Не менее 15%

В Томске больше 9 тысяч сторонников партии «Новые люди», говорит на пресс-конференции ее сооснователь Александр Даванков. По его оценкам, на выборах в городскую думу за партию проголосуют не менее 15% томичей.

«Несмотря на то, что Томск — город молодой и студенческий, на голосования здесь ходят не так много людей. В прошлый раз явка на выборах составила всего 17%. Это очень немного, и в этом году будет примерно столько же», — рассказывает Александр Даванков.

Он отмечает, что главное преимущество «Новых людей» — их кандидаты. Это активисты, которые задолго до прихода в политику уже реализовывали общественные проекты. С новыми проектами, которые касаются пропаганды здорового образа жизни, заботы о детях-сиротах и людях с небольшим достатком, они и идут в городскую думу.

Фото: Александр Даванков с кандидатом в депутаты городскую думу Александром Цинь-Дэ-Шанем и координатор партии «Новые люди» в Томске Максимом Вдовиным

«Томск — гнездо демократии. Он всегда был открыт для всего нового в силу своей образованности. Люди хотят чего-то нового. Томичи чувствуют, что и в городе, и в стране много всего несовременного. Вопросы уже давно так не решаются. Мир изменился, а мы нет», — отмечает Даванков.

Он подчеркивает, что те голоса, которые томичи отдадут за партию «Новые люди», не будут потеряны.

«Мы создавались не ради одного-двух голосований. Все голоса пойдут в копилочку изменений в Томске. Чтобы город стал чистым, добрым и светлым», — добавляет Даванков.

При этом основная работа в партии только начинается.

«В партии создадут 25 комитетов, цель которых — ответить на самые больные вопроса общества. Уже создан комитет по медицине, образованию, комитет по реформе МВД, по безопасности дорожного движения. Каждый комитет в течение года промониторит все законодательство, которое есть в России. Комитет должен понять, что в законах мешает нашей жизни и какие реформы в этой сфере необходимо сделать. В итоге каждый из 25 комитетов выйдет с 4 законодательными инициативами, чтобы к выборам в Госдуму как минимум со 100 законопроектами. Это работа никак не зависит от выборов, это фундамент, на котором строится партия», — объясняет Александр Даванков.

В частности, «Новые люди» выступают за отмену муниципальных фильтров. Так партия выходила на выборы в 13 регионах, но зарегистрировать списки смогла только в четырех областях.

«Томск — один из немногих городов в России, где спокойно относятся к новым партиям, новым лицам. И за это городу спасибо», — добавляет Даванков.

Предварительный этап голосования стартовал 2 сентября. 11 сентября начнется трехдневное голосование. От партии «Новые люди» на всех избирательных участках города все три дня будут дежурить наблюдатели. Выставлять максимальное количество наблюдателей «Новые люди» призывают и другие партии. Чтобы потом ни у кого не возникло сомнений в легитимности прошедших выборов.