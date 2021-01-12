Добрые новости
12 января,
2021
1
фото
Новости

За новогодние каникулы в скорую помощь поступило более 11 тысяч вызовов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На станцию скорой медицинской помощи Томска за десять дней января поступило 11 153 звонка — это на 406 вызовов меньше, чем в новогодние каникулы 2020 года. Об этом сообщает администрация региона.

За новогодние каникулы в скорую помощь поступило более 11 тысяч вызовов

Бригады «скорой» выполнили 5989 выездов (на 269 вызовов меньше, чем в прошлом году), из них 592 раза медики выезжали к детям.

«Чаще всего бригады выезжали к пациентам с вероятной и подтвержденной коронавирусной инфекцией — 1322 выезда, и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — 1034 выезда, — приводит пресс-служба слова главврача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова. — В стационары Томска медики доставили 2399 пациентов».

В праздничные дни экстренные службы работали круглосуточно. Неотложную медицинскую помощь жители могли получить в поликлиниках, обратившись туда самостоятельно или вызвав врача на дом, а также в дежурных стационарах.

На дом дежурные врачи поликлиник выезжали 5847 раз, из них 2527 — к пациентам с признаками респираторных заболеваний.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.