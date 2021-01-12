За новогодние каникулы в скорую помощь поступило более 11 тысяч вызовов

На станцию скорой медицинской помощи Томска за десять дней января поступило 11 153 звонка — это на 406 вызовов меньше, чем в новогодние каникулы 2020 года. Об этом сообщает администрация региона.

Бригады «скорой» выполнили 5989 выездов (на 269 вызовов меньше, чем в прошлом году), из них 592 раза медики выезжали к детям.



«Чаще всего бригады выезжали к пациентам с вероятной и подтвержденной коронавирусной инфекцией — 1322 выезда, и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — 1034 выезда, — приводит пресс-служба слова главврача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова. — В стационары Томска медики доставили 2399 пациентов».



В праздничные дни экстренные службы работали круглосуточно. Неотложную медицинскую помощь жители могли получить в поликлиниках, обратившись туда самостоятельно или вызвав врача на дом, а также в дежурных стационарах.



На дом дежурные врачи поликлиник выезжали 5847 раз, из них 2527 — к пациентам с признаками респираторных заболеваний.