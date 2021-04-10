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10 апреля,
2021
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За незаконное убийство косуль задержали 31-летнего жителя Асино

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полиция задержала 31-летнего жителя Асино. Его подозревают в незаконной охоте на краснокнижных косуль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. 

За незаконное убийство косуль задержали 31-летнего жителя Асино
Фото: УМВД по Томской области

В дежурную часть с заявлением обратился представитель департамента охотничьего и лесного хозяйства. Он сообщил полицейским об обнаружении в лесном массиве в окрестностях  села Мало-Жирово Асиновского района двух убитых особей сибирской косули. Ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности, составил 480 тысяч рублей.


Сообщается, что сотрудники  уголовного розыска задержали местного жителя 1990 года рождения.

За незаконное убийство косуль задержали 31-летнего жителя Асино
Фото: УМВД по Томской области

По предварительным данным, подозреваемый произвел отстрел диких животных, занесенных в Красную книгу Томской области, охота на которых полностью запрещена, однако туши вывезти не успел, — отметили в полиции. 

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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