За незаконное убийство косуль задержали 31-летнего жителя Асино

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Полиция задержала 31-летнего жителя Асино. Его подозревают в незаконной охоте на краснокнижных косуль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фото: УМВД по Томской области

В дежурную часть с заявлением обратился представитель департамента охотничьего и лесного хозяйства. Он сообщил полицейским об обнаружении в лесном массиве в окрестностях села Мало-Жирово Асиновского района двух убитых особей сибирской косули. Ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности, составил 480 тысяч рублей.

Сообщается, что сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя 1990 года рождения.

Фото: УМВД по Томской области

По предварительным данным, подозреваемый произвел отстрел диких животных, занесенных в Красную книгу Томской области, охота на которых полностью запрещена, однако туши вывезти не успел, — отметили в полиции.