За незаконное убийство косуль задержали 31-летнего жителя Асино

Полиция задержала 31-летнего жителя Асино. Его подозревают в незаконной охоте на краснокнижных косуль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В дежурную часть с заявлением обратился представитель департамента охотничьего и лесного хозяйства. Он сообщил полицейским об обнаружении в лесном массиве в окрестностях села Мало-Жирово Асиновского района двух убитых особей сибирской косули. Ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности, составил 480 тысяч рублей.
Сообщается, что сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя 1990 года рождения.
Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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