За неделю томичи перевели мошенникам более 3,7 миллиона рублей

За прошедшую неделю жертвами мошенников стали 51 человек в возрасте от 18 до 80 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 3,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так, 42-летней томичке в социальной сети со страницы брата ее супруга поступило сообщение с просьбой одолжить денег. Женщина поверила и перевела 12 тысяч рублей. Через некоторое время с того же аккаунта поступило еще одно сообщение с просьбой перевести еще семь тысяч рублей. Тогда томичка позвонила брату мужа, который пояснил, что его страница была взломана.





«Еще одной томичке, которая решила продать гидрокостюм на одном из популярных сайтов объявлений, пришло предложение от потенциального покупателя. После чего неизвестный отправил потерпевшей в мессенджере сообщение, содержащее ссылку на сайт, адрес которого незначительно отличался от оригинального, что женщина сразу не заметила. После ввода данных банковской карты со счета было списано более 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.





Полицейские еще раз напоминают о том, как надо себе вести, чтобы не попасть на уловки мошенников.