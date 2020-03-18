Больше 8 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ и гриппом в Томской области

За прошедшую неделю 8 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом в Томской области. Превышение эпидемического порога наблюдается в восьми муниципальных образованиях, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости в Томске выше эпидпорога на 18 %. Большая часть заболевших приходится на школьников и взрослых.



По результатам лабораторного мониторинга в 81,5 % случаев выявлены вирусы гриппа А/H1N1, А/H3N2 и В. Также среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).





«В рамках мониторинга за ОРВИ и гриппом, в рамках мониторинга за пневмониями проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Вирус не выявлен», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.



На прошедшей неделе на карантин полностью закрыли пять школ и пять детских садов и 50 классов в 27 школах.



С 17 марта по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ томские университеты переходят на дистанционное обучение. В школах и детских садах разрешено свободное посещение.



Спецпроект ТВ2, связанный с пандемией коронавируса, можно посмотреть здесь.