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18 марта,
2020
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Новости

Больше 8 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ и гриппом в Томской области

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

За прошедшую неделю 8 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом в Томской области. Превышение эпидемического порога  наблюдается в восьми муниципальных образованиях, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше 8 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ и гриппом в Томской области

Уровень заболеваемости в Томске выше эпидпорога на 18 %. Большая часть заболевших приходится на школьников и взрослых. 

По результатам лабораторного мониторинга в 81,5 % случаев выявлены вирусы гриппа А/H1N1, А/H3N2 и В. Также среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).


«В рамках мониторинга за ОРВИ и гриппом, в рамках мониторинга за пневмониями проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Вирус не выявлен», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

На прошедшей неделе на карантин полностью закрыли пять школ и пять детских садов и 50 классов в 27 школах.


С 17 марта по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ томские университеты переходят на дистанционное обучение. В школах и детских садах разрешено свободное посещение.


Спецпроект ТВ2, связанный с пандемией коронавируса, можно посмотреть здесь. 

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