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09 июля,
2020
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Новости

За неделю 500 жителей региона зарегистрировались как самозанятые

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 1 июля на территории Томской области и других регионов России начал действовать новый налоговый режим — налог для самозанятых или профессиональный налог. За 9 дней в регионе как самозанятые зарегистрировались 565 томичей, сообщает обладминистрация.


Все они, уточняет администрация, ведут свою деятельность на территории региона. Ранее в качестве самозанятых зарегистрировались почти 1,5 тысячи жителей области, которые ведут деятельность в других регионах.


«Стать плательщиком налога на профессиональный доход можно, зарегистрировавшись в  бесплатном мобильном приложении «Мой налог», в Личном кабинете для плательщиков НПД на сайте ФНС России или через любой банк, осуществляющий информационное взаимодействие с ФНС России», — сообщает администрация Томской области.

За неделю 500 жителей региона зарегистрировались как самозанятые

Отметим, термином «самозанятые» правительство предлагает называть людей, которые не имеют работодателя, получают доходы от предпринимательской деятельности, но зарабатывают не больше 2,4 млн в год). Самозанятые работают в одиночку, не нанимая сотрудников. Налоговые ставки для самозанятых 4% при работе с физлицами и 6% для работы с юридическими лицами. Среди плюсов режима отмечают освобождение от обязанности сдавать отчетность и пользоваться контрольно-кассовой техникой, добровольная уплата страховых взносов, возможность подтвердить доход справкой из приложения (например, для получения кредита), а также право совмещения деятельности с работой по трудовому договору.


1,5 % от оплаченного самозанятыми налога пойдут в фонд обязательного медицинского страхования. В пенсионный фонд отчислений не будет. В налоговой говорят, что предприниматели могут добровольно переводить туда взносы через приложение. Тогда период, в который платились взносы, посчитают как трудовой стаж и человек сможет претендовать на страховую пенсию. Но есть еще условие: весь стаж официальной работы должен быть не меньше 15 лет.

Налог для самозанятых — добровольная инициатива граждан, говорят в ФНС. То же говорится и в разъяснениях Минтруда. Отслеживать незарегистрировавшихся предпринимателей не будут. Санкции предусмотрены только для тех, кто уже зарегистрировался, но решил скрыть доходы. За это можно получить штраф от 20 % до 100 % от суммы скрытого дохода.


Эксперты в бухгалтерской сфере озвучивали и минусы нового налогового режима. Прежде всего то, что льготная налоговая ставка в 4% действует только для тех, кто работает с физическими лицами. При работе с юрлицами самозанятый заплатит те же 6%, что и ИП на упрощенной системе налогообложения, но может понести издержки. Например, банки неохотно дают потребительские кредиты и займы на развитие бизнеса самозантым, которые не могут подтвердить свои доходы, нельзя получить больничный.


Подробнее о новом налоге и самозанятых мы рассказывали в материале «Сам себе мастер и налоговая совесть».



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