За неделю 500 жителей региона зарегистрировались как самозанятые

«Стать плательщиком налога на профессиональный доход можно, зарегистрировавшись в бесплатном мобильном приложении «Мой налог», в Личном кабинете для плательщиков НПД на сайте ФНС России или через любой банк, осуществляющий информационное взаимодействие с ФНС России», — сообщает администрация Томской области.

Все они, уточняет администрация, ведут свою деятельность на территории региона. Ранее в качестве самозанятых зарегистрировались почти 1,5 тысячи жителей области, которые ведут деятельность в других регионах.

С 1 июля на территории Томской области и других регионов России начал действовать новый налоговый режим — налог для самозанятых или профессиональный налог. За 9 дней в регионе как самозанятые зарегистрировались 565 томичей, сообщает обладминистрация.

Отметим, термином «самозанятые» правительство предлагает называть людей, которые не имеют работодателя, получают доходы от предпринимательской деятельности, но зарабатывают не больше 2,4 млн в год). Самозанятые работают в одиночку, не нанимая сотрудников. Налоговые ставки для самозанятых 4% при работе с физлицами и 6% для работы с юридическими лицами. Среди плюсов режима отмечают освобождение от обязанности сдавать отчетность и пользоваться контрольно-кассовой техникой, добровольная уплата страховых взносов, возможность подтвердить доход справкой из приложения (например, для получения кредита), а также право совмещения деятельности с работой по трудовому договору.





1,5 % от оплаченного самозанятыми налога пойдут в фонд обязательного медицинского страхования. В пенсионный фонд отчислений не будет. В налоговой говорят, что предприниматели могут добровольно переводить туда взносы через приложение. Тогда период, в который платились взносы, посчитают как трудовой стаж и человек сможет претендовать на страховую пенсию. Но есть еще условие: весь стаж официальной работы должен быть не меньше 15 лет.



Налог для самозанятых — добровольная инициатива граждан, говорят в ФНС. То же говорится и в разъяснениях Минтруда. Отслеживать незарегистрировавшихся предпринимателей не будут. Санкции предусмотрены только для тех, кто уже зарегистрировался, но решил скрыть доходы. За это можно получить штраф от 20 % до 100 % от суммы скрытого дохода.





Эксперты в бухгалтерской сфере озвучивали и минусы нового налогового режима. Прежде всего то, что льготная налоговая ставка в 4% действует только для тех, кто работает с физическими лицами. При работе с юрлицами самозанятый заплатит те же 6%, что и ИП на упрощенной системе налогообложения, но может понести издержки. Например, банки неохотно дают потребительские кредиты и займы на развитие бизнеса самозантым, которые не могут подтвердить свои доходы, нельзя получить больничный.





Подробнее о новом налоге и самозанятых мы рассказывали в материале «Сам себе мастер и налоговая совесть».







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