За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Томской области вырос на 65%

В Томской области за неделю было зарегистрировано почти 12 тысяч случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 65%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 62,5%», — отметили в пресс-службе.

Около 70% всех случаев ОРВИ зарегистрировано в Томске.

По результатам мониторинга было выявлено восемь случаев гриппа типа А(H3N2) и один случай гриппа типа В.

На карантин полностью были закрыты шесть школ в Парабельском, Каргасокском и Кривошеинском районах и один детский сад в Каргасокском районе. Кроме того, закрыты 25 классов в 12 школах и девять групп в шести детских садах.