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02 июня,
2020
Новости

За месяц количество заболевших COVID-19 в Томской области выросло почти в восемь раз

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На 1 июня  в Сибири коронавирус был диагностирован у 16 092 пациентов. На 1 мая  было отмечено 2233 случая, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который проанализировал динамику изменений числа выявленных случаев COVID-19 в регионах Сибири  с 1 по 31 мая.

За май количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», в Сибирском федеральном округе возросло в 6,9 раза. В Томской области показатель прироста равен 7,7. При этом область остается в числе четырех регионов, не перешагнувших порог в тысячу выявленных случаев.


26 мая губернатор Томской области поручил значительно увеличить в регионе ежесуточное проведение тестов на коронавирус, с 2,3 тысячи до 3,6 тысячи в сутки. Это один из самых высоких показателей тестирования в СФО, отмечается в сообщении.


«Ситуация у нас стабильная. Благодаря системной работе, мы знаем все очаги и вовремя их ликвидируем. Рост больных в последние дни вызван новыми выявленными случаями коронавируса среди чаяндинских вахтовиков и медиков. 71,3 % всех выявленных больных коронавирусом в Томской области не имеют симптомов заболевания», — отмечал ранее глава региона Сергей Жвачкин. Он продлил режим самоизоляции в Томской области до 15 июня.

Среди регионов Сибирского федерального округа по приросту выявленных случаев инфицирования лидирует Республика Тыва. Их количество возросло за месяц в 32 раза (на 3097 %), регион перешагнул отметку в 1000 заболевших. Однако Тыва активно выявляет больных коронавирусом, с 26 мая республиканские лаборатории проводят 1200 тестов на коронавирус в сутки, и власти республики планируют в ближайшее время нарастить их число до 4800 в сутки.

На втором и третьем месте по приросту заболеваемости COVID-19 находятся Иркутская и Омская области. В Иркутской области число выявленных случаев выросло в 16,7 раза (на 1567 %). В Омской области этот показатель составил 14,3 раза (или 1330 %).

Минимальный рост числа выявленных случаев за прошедший месяц был в Республике Алтай, с 32 до 132 подтвержденных диагнозов, или в 3,8 раза. Это единственный регион СФО, где показатель прироста равен общероссийскому (также в 3,8 раза).

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