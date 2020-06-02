За месяц количество заболевших COVID-19 в Томской области выросло почти в восемь раз

На 1 июня в Сибири коронавирус был диагностирован у 16 092 пациентов. На 1 мая было отмечено 2233 случая, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который проанализировал динамику изменений числа выявленных случаев COVID-19 в регионах Сибири с 1 по 31 мая.

За май количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», в Сибирском федеральном округе возросло в 6,9 раза. В Томской области показатель прироста равен 7,7. При этом область остается в числе четырех регионов, не перешагнувших порог в тысячу выявленных случаев.





26 мая губернатор Томской области поручил значительно увеличить в регионе ежесуточное проведение тестов на коронавирус, с 2,3 тысячи до 3,6 тысячи в сутки. Это один из самых высоких показателей тестирования в СФО, отмечается в сообщении.





«Ситуация у нас стабильная. Благодаря системной работе, мы знаем все очаги и вовремя их ликвидируем. Рост больных в последние дни вызван новыми выявленными случаями коронавируса среди чаяндинских вахтовиков и медиков. 71,3 % всех выявленных больных коронавирусом в Томской области не имеют симптомов заболевания», — отмечал ранее глава региона Сергей Жвачкин. Он продлил режим самоизоляции в Томской области до 15 июня.