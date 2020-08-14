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14 августа,
2020
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За лесными пожарами в Томской области наблюдают из космоса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Роскосмос при помощи спутников наблюдает за лесными пожарами в Томской области, данные передают сотрудникам МЧС. Как сообщает Авиалесоохрана, на 13 августа площадь лесных пожаров выросла в четыре раза — до 2,1 тыс. га.

За лесными пожарами в Томской области наблюдают из космоса

Площадь покрытия территории Томской области космической съемкой с облачностью не более 20% составляет 259 тысяч квадратных километров (143 маршрута), что составляет 83% от площади всей области. Оператор также выполняет тематическую обработку данных для создания аналитических информационных продуктов, — пояснили в Роскосмосе. 

По информации обладминистрации, в лесах на севере области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Угрозы населенным пунктам нет. С 12 августа в регионе ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. 

Режим ЧС регионального характера в первую очередь позволяет привлекать силы и средства федеральных структур, таких как МЧС и Рослесхоз.

На прошлой неделе для тушения пожаров на север области отправили 60 пожарных. За это время число действующих пожаров там увеличилось почти в два раза — с шести до одиннадцати. Самый крупный — в Каргасокском районе — там леса горят на площади 900 гектаров.


В северных районах области работают сотрудники авиапожарной службы, в том числе 27 сотрудников «Авиалесоохраны», которые были переброшены туда с территории заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области, где уже остановили распространение огня.

За лесными пожарами в Томской области наблюдают из космоса
Фото: МЧС по Томской области

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