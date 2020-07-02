За июнь количество заболевших коронавирусом в Томской области выросло более чем втрое

За июнь количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» в Сибири возросло в 2,6 раза. На 30 июня в Сибирском федеральном округе официально подтверждено 40698 случаев заболевания. 31 мая этот показатель составлял 15392 случая, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Томская область продолжает занимать четвертое место по федеральному округу. Здесь прирост количества выявленных случаев коронавируса составляет 3,3 раза (или 228%). Это выше, чем в общем по СФО. Всего за месяц Томская область не только перешагнула порог в тысячу выявленных случаев, но и преодолела следующую планку — в 2000. Лидирует по приросту выявленных случаев COVID-19 Республика Алтай. Количество заболевших возросло за месяц в 5,3 раза (на 433%). Но регион остается единственным из субъектов СФО не перешагнувшим отметку в 1000 заболевших. На втором и третьем месте по приросту заболеваемости COVID-19 находятся Республика Тыва и Иркутская область. В Тыве число выявленных случаев выросло в 4,3 раза (на 325%). В Иркутской области этот индекс составил 4,2 раза (или 316%). Минимальный прирост числа выявленных случаев за прошедший месяц выявлен в Республике Хакасия — 1,9 раза. Тем не менее, даже этот, самый благополучный в рамках СФО показатель прироста превышает общероссийский (в 1,6 раза).

За время пандемии в Томской области скончались от инфекции 14 человек. С 29 мая региональный оперативный штаб не сообщает о случаях смерти от COVID-19.





В Томской области до 10 июля действует режим повышенной готовности. Томичи должны носить маску в общественном транспорте, в такси, при посещении магазинов и торговых центров. Они могут гулять и посещать парки, но с соблюдением санитарных норм.





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