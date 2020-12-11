За и против: как сибирские депутаты Госдумы голосовали за ужесточение закона о митингах

Большинство депутатов Госдумы одобрили в первом чтении пакет законов, ограничивающих право людей на проведение массовых акций. Изменения предложил внести единоросс Дмитрий Вяткин, избранный от Челябинской и Курганской областей. Поправки поддержали «ЕР» и часть справедливороссов, против выступили КПРФ и ЛДПР. Соответственно партийной принадлежности, голосовали и депутаты, которые представляют Томскую область в парламенте. Татьяна Соломатина За, Вера Ганзя и Алексей Диденко Против.

От Томской и Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай за поправки голосовали единороссы Иван Белеков, Олег Быков, Дмитрий Исламов, Даниил Бессарабов, Антон Горелкин, Иван Лоор, Александр Фокин, Татьяна Соломатина, Александр Максимов, Павел Федяев, Татьяна Алексеева, Виктор Зобнев, Родион Букачаков, Наталья Кувшинова, Евгений Косяненко и Александр Прокопьев. Депутаты Николай Герасименко и Валерий Елыкомов не голосовали. От Новосибирской области пакет поддержали Андрей Каличенко, Максим Кудрявцев, Александр Жуков и Виктор Игнатов. От Омской области за поправки выступили Андрей Голушко и Дмитрий Перминов, Виктор Шрейдер не голосовал. От Красноярского края законопроект поддержали депутаты Раиса Кармазина, Сергей Сокол, Валерий Зубарев, Петр Пимашков, Юрий Швыткин и Лариса Шойгу, не голосовал Артур Чилингаров. От Хакасии, Тывы, Бурятии и Забайкалья голоса за поправки отдали Надежда Максимова, Мерген Ооржак, Алдар Дамдинов и Николай Говорнин. От Иркутской области внесение изменений одобрили Андрей Чернышев, Александр Якубовский, Сергей Тен, Алексей Красноштанов, а также Николай Будуев и Николай Николаев. Справедливороссы Александр Терентьев ( Алтайский край, Республика Алтай, Тува, Хакасия ) и Николай Рыжак ( Кузбасс ) поддержали только законопроект о специальном банковском счете для митингов

Как сообщает «Тайга.инфо» , за предложенное Дмитрием Вяткиным ужесточение порядка согласования акций и ограничение прав журналистов всего проголосовали 297 депутатов Госдумы. Все они оказались членами «Единой России». КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и лидер «Родины» Вячеслав Журавлев были против (96 депутатов). За второй документ о специальном счете для финансирования митингов проголосовали те же 297 единороссов и 13 примкнувших к ним членов «Справедливой России». КПРФ и ЛДПР выступили против. Спикер Госдумы Вячеслав Володин присутствовал на пленарном заседании, но не голосовал за оба проекта.

Местным чиновникам и силовикам поправки дают право запрещать любые мероприятия, если за день или в день их проведения появится «угроза возникновения чрезвычайной ситуации или террористических актов». В этом случае предлагать альтернативную площадку для проведения мероприятия будет необязательно. Также запрещаются публичные мероприятия у зданий «экстренных служб», к которым относятся и силовые ведомства.





«Пикетные очереди» законопроект приравнивает к массовым акциям, требующим согласования. Более того, публичным мероприятием суд может признать «одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах», если оно «направленно на выражение и формирование мнений», «выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни».





Законопроект также наделяет чиновников правом отозвать решение о согласовании акций в случае, если он получат «информацию от уполномоченных органов» об «отсутствии права у подавшего уведомление лица быть организатором публичного мероприятия».





Поправки ужесточают и порядок сбора средств на массовые акции. Если законопроект примут, заявители митингов должны будут указывать в уведомлениях ««реквизиты банковского счета, используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия». На счет будет запрещено перечислять деньги от международных организаций и движений, некоммерческих организаций, признанных в России «иностранными агентами», анонимных российских жертвователей и граждан младше 16 лет. Желающим профинансировать мероприятие официально придется указать в платежке ФИО, адрес и паспортные данные. Кроме того, организаторам акции нужно будет предоставлять отчет о расходовании собранных денег после проведения мероприятия.





Одобренный законопроект ограничивает и работу журналистов. Предполагается, что для сотрудники СМИ на митингах должны будут иметь при себе удостоверения единого образца, разработанные правительством и «общероссийскими общественными объединениями журналистов». Параллельно в административный кодекс РФ вводится ответственность для журналистов за «неправильное» использование пресс-карт.





Кроме того, поправки запрещают журналистам участвовать в «обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия». Законопроект запрещает сотрудникам СМИ использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или . индивидуального мнения». Какие именно средства и где ограничивается «индивидуальное мнение», в тексте документа не уточняется.