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13 января,
2020
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За год в Томской области приняли около 1,5 тысячи сообщений по вопросам обращения с отходами

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За 2019 год операторы горячей линии, действующей в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, приняли 1489 звонков от жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За год в Томской области приняли около 1,5 тысячи сообщений по вопросам обращения с отходами

Колл-центр, работающий в ежедневном режиме с января 2019 года, создан для оперативного информирования населения о внедрении новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.


«Среди актуальных тем, которые поднимали томичи, — порядок заключения договоров с регоператорами, начисление оплаты за вывоз мусора и право на перерасчет, новые тарифы, логистическая схема, график вывоза крупногабаритных отходов и организация системы раздельного сбора мусора», — говорится в сообщении.


Также по телефону горячей линии принимались жалобы и информация для оперативного реагирования инспекторов госэконадзора. Так, томичи неоднократно просили помочь в ликвидации несанкционированных свалок, решении вопросов с переполненными или перевернутыми контейнерами, а также ошибками в квитанциях. Большая часть этих вопросов решена в течение нескольких часов.


В 2020 году горячая линия департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по вопросам обращения с ТКО продолжит свою работу. Номер многоканального телефона – 8-800-350-0477 (звонок бесплатный).


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