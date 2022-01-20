За год в Томске вторичное жилье подорожало на 25,5%

Так, по данным портала, сейчас в среднем квадратный метр жилья в томском вторичном фонде стоит 83 199 рублей (+25,5%), квартира в среднем обойдется 4, 17 млн рублей, за год цена на квартиру выросла на 13,8%.

В 2021 году на фоне предложений льготной ипотеки и ажиотажного спроса на недвижимость подорожали квадратные метры не только в новых домах, но на вторичном рынке, сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир». В целом по стране этот рост составил 19%, в Томске — 25,5%.

В целом по России больше всего квадратный метр такого жилья подорожал в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). «С установлением в этих городах моратория на новое строительство цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос обратился ко «вторичке», и там тоже начался схожий процесс», – объяснил ситуацию Павел Луценко, гендиректор портала «Мир Квартир».

Также прирост цены за «квадрат» наблюдался в других городах «горячей десятки». В московской области квадратный метр за год подорожал на 42%, в Севастополе – на 40,7%, в Калининграде – на 38,9%, в Ленинградской области – на 37,2%, в Курске – на 36,9%, в Улан-Удэ – на 36,3%, в Иваново – на 35,3%, в Чите – на 34,6%.

Меньше всего подорожало жилье в Архангельске (+7,4%), Нижнем Тагиле (+9,9%), Екатеринбурге (+13,2%), Владивостоке (+13,4%), Уфе (+16,9%), Смоленске (+17,2%), Кирове (+17,5%), Саранске (+17,5%), Хабаровске (+17,6%) и Ижевске (+18,3%).

В Москве стоимость квадратного метра квартир на вторичном рынке увеличилась на 18,7%, до 296 106 рублей. В Санкт-Петербурге – на 25,8%, до 173 649 рублей. Средняя цена квартиры в столице – 17,37 млн рублей (+20,4%), в Петербуге – 10,4 млн (+13,2%).

«Ипотека с господдержкой и подорожание строительных материалов и работ разогнали цены на «первичке», а «вторичка» всегда подтягивается за ней. К тому же и на регулярном рынке ставки по ипотеке в прошедшем году были довольно выгодными, – объясняет Павел Луценко. – Из-за подорожания жилья средняя площадь лота на вторичном рынке, так же, как и на рынке новостроек, сократилась на 2 кв. м за год – с 58 до 56 кв. м в среднем по стране. Для сравнения: на рынке новостроек она уменьшилась с 57 до 55 кв. м».