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24 мая,
2021
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За год объем добычи нефти и газа в Томской области упал на 20%

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В 2020 году в Томской области объем добычи нефти и газа упал на 20% — до 78,5% к уровню 2019 года. В целом объем добычи полезных ископаемых в 2020 году составил 79,3%.

«На отрицательную динамику производственных показателей 2020 года существенно повлияли такие факторы, как реализация «венского соглашения» стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и введение ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это значительно затруднило все производственные процессы отрасли, а также привело к снижению спроса на углеводородное сырье», — говорится в отчете о деятельности администрации региона за прошлый год.

За год объем добычи нефти и газа в Томской области упал на 20%
Фото: Газпром

Еще одним негативным фактором является то, что большая часть месторождений, на которых работают предприятия, находится в поздней стадии разработки.


«Вовлекаемые в разработку запасы углеводородного сырья не позволяют компенсировать сокращение добычи вследствие выработки высокопродуктивных зон. Отрицательная динамика в объемах добычи нефти, включая газовый конденсат, наблюдается с 2013 года. По объему добычи газа динамика относительно стабильная, уровень добычи с 2015 года держится в диапазоне 5,6-5,9 млрд куб. м», — говорится в отчете.  


В целом индекс промышленного производства в 2020 году составил 90,7% по отношению к 2019 году.

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