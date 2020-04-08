За год мэрия планирует отремонтировать 128 фасадов томских домов

На 2020 год в планах мэрии – ремонт фасадов 128 домов, но список не окончательный и может увеличиваться, сообщили в городской администрации.





По закону ответственность за содержание имущества и ремонт лежит на собственниках здания. Контролировать ход ремонта будут районные администрации.





«Здания во многом формируют облик исторического Томска, поэтому ежегодно мы уделяем большое внимание вопросам ремонта и содержания фасадов. К 75-й годовщине Победы мы планируем отремонтировать фасады 72 зданий, расположенных на проспекте Ленина. В это же время мы учитываем и интересы жителей отдаленных территорий. Поэтому в благоустроительный сезон строительные бригады будут ремонтировать фасады на участках Иркутского тракта, улицы Вилюйской, 1-й Рабочей, Мокрушина и других удаленных от центра улицах», — рассказал мэр Томска Иван Кляйн.