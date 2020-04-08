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08 апреля,
2020
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За год мэрия планирует отремонтировать 128 фасадов томских домов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На 2020 год в планах мэрии – ремонт фасадов 128 домов, но список не окончательный и может увеличиваться, сообщили в городской администрации. 


По закону ответственность за содержание имущества и ремонт лежит на собственниках здания. Контролировать ход ремонта будут районные администрации. 


«Здания во многом формируют облик исторического Томска, поэтому ежегодно мы уделяем большое внимание вопросам ремонта и содержания фасадов. К 75-й годовщине Победы мы планируем отремонтировать фасады 72 зданий, расположенных на проспекте Ленина. В это же время мы учитываем и интересы жителей отдаленных территорий. Поэтому в благоустроительный сезон строительные бригады будут ремонтировать фасады на участках Иркутского тракта, улицы Вилюйской, 1-й Рабочей, Мокрушина и других удаленных от центра улицах», — рассказал мэр Томска Иван Кляйн.

За год мэрия планирует отремонтировать 128 фасадов томских домов

На проспекте Ленина отремонтируют фасады 72 зданий по адресам: проспект Ленина, 19, 23, 25, 34, 38, 46, 51, 56, 68, 75, 77, 78, 82а, 84, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 111, 113, 116, 118, 119, 122, 124, 126, 131,133а, 141, 144а, 149, 151, 156, 159, 163, 163а, 165, 166, 169, 173, 179, 181, 185, 186, 190, 190 стр. 2, 194, 196, 198, 199, 206, 207, 212а, 215 стр. 1, 217а, 217б, 224, 230а. Рабочие планируют закончить работы до конца года. Адреса других домой из списка мэрия пока не озвучивает.


Отметим, текущий ремонт фасада, в зависимости от конструкции здания, включает шпаклевку, покраску, ремонт водосточной системы и цоколя, пескоструйную очистку, утепление отдельных участков стен, замену архитектурных деталей и элементов.


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