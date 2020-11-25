За двое суток томичи собрали необходимую сумму малышу с патологией кишечника

Томичи за двое суток помогли собрать необходимую сумму для подопечного благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Жени Харитонова. У мальчика диагностированы тяжелые заболевания: врожденный заворот тонкого кишечника, синдром короткой кишки. Операцию в Москве ребенку сделают бесплатно, но нужны были деньги на перелет, специальное питание и лекарства.

«Сейчас очень редко так быстро собирают деньги. Но для Жени Харитонова за два дня собрали необходимую сумму. Вчера было 8000 тысяч рублей, сегодня уже 72 000», — рассказала ТВ2 президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.





Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» с 2008 года помогает семьям с тяжелобольными детьми из Томска и Томской области. За годы работы фонду удалось собрать десятки миллионов рублей для лечения более 700 детей.