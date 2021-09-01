За два года группировка из шести человек незаконно обналичила более 74 миллионов рублей

Группировка из шести человек на протяжении двух лет обналичивала денежные средства через незаконные банковские операции. В общей сложности — более 74 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УВМД России по Томской области.

Следственным управлением областного УМВД окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

По предварительным данным, 48-летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет с 2016 по 2018 год в составе группы организовали незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств через незаконные банковские операции. За два года обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей. Используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций, они проводили операции без соответствующей лицензии, чем нарушали действующее законодательство. Их доход составил более 5 миллионов рублей.

Следствием установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов без учёта вещественных доказательств.

В настоящее время материалы дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статей 172 и 173.1 УК РФ, направлены в Кировский суд Томска для рассмотрения по существу. На время следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники — находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.