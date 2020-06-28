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28 июня,
2020
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За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С начала голосования по поправкам в Конституции в нем приняли участие 95 957 томичей, сообщает ЦИК РФ. В первый день голосования по поправкам в Конституции проголосовали 48 628 томичей. 

Избирательный участок в Академическом лицее им. Псахье в Томске
Избирательный участок в Академическом лицее им. Псахье в Томске
За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции
Фото: РБК

25 июня началось общероссийское голосование «по вопросу одобрения изменений в Конституции». В Томской области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков.

Избирательный участок в Академическом лицее им. Псахье в Томске
Избирательный участок в Академическом лицее им. Псахье в Томске

На входе в избирательный участок в обязательном порядке проводятся термометрия и санитарная обработка рук. Каждый участник голосования получает маску, перчатки, индивидуальную ручку. Волонтеры и специальная разметка на полу напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при предъявлении документов, непосредственно в ходе заполнения бюллетеня и голосования. 

За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции
Избирательный участок в Академическом лицее им. Псахье в Томске
Избирательный участок в Академическом лицее им. Псахье в Томске
За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции

В Новосибирской области 25 и 26 июня  проголосовали 262,8 тысячи человек, в Красноярском крае — 266,6 тысяч, в Алтайском крае — 210,9 тысячи человек, в Забайкалье — 147 тысяч человек. 

За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции

По данным ЦИК России, за первые два дня общероссийского голосования по поправкам в Конституции проголосовали свыше 21 миллиона человек. При этом явка показала 19,49 %.

Голосование продлится до 1 июля. 

За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции

Ранее томичи жаловались на нарушения на избирательных участках. Большинство нарушений, о которых сообщают томичи, касаются принуждения к голосованию. На данный момент «Карта нарушений на выборах» сообщает о 19 случаях.

За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции
За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции
За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции
За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции

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