За два дня 96 тысяч томичей проголосовали по поправкам в Конституции
С начала голосования по поправкам в Конституции в нем приняли участие 95 957 томичей, сообщает ЦИК РФ. В первый день голосования по поправкам в Конституции проголосовали 48 628 томичей.
25 июня началось общероссийское голосование «по вопросу одобрения изменений в Конституции». В Томской области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков.
На входе в избирательный участок в обязательном порядке проводятся термометрия и санитарная обработка рук. Каждый участник голосования получает маску, перчатки, индивидуальную ручку. Волонтеры и специальная разметка на полу напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при предъявлении документов, непосредственно в ходе заполнения бюллетеня и голосования.
В Новосибирской области 25 и 26 июня проголосовали 262,8 тысячи человек, в Красноярском крае — 266,6 тысяч, в Алтайском крае — 210,9 тысячи человек, в Забайкалье — 147 тысяч человек.
По данным ЦИК России, за первые два дня общероссийского голосования по поправкам в Конституции проголосовали свыше 21 миллиона человек. При этом явка показала 19,49 %.
Голосование продлится до 1 июля.
Ранее томичи жаловались на нарушения на избирательных участках. Большинство нарушений, о которых сообщают томичи, касаются принуждения к голосованию. На данный момент «Карта нарушений на выборах» сообщает о 19 случаях.
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