Добрые новости
20 апреля,
2020
Новости

За десять лет в Томской области было создано больше 22 тысяч новых рабочих мест

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область заняла 22 строчку в рейтинге регионов по числу новых рабочих мест, составленным агентством «РИА Рейтинг». По данным агентства, за три года в регионе было создано 1,7 тысяч новых рабочих мест. А за десять лет их количество превысило 22 тысячи. 

В целом, эксперты агентства пришли к выводу, что за последние три года рабочие места реально создавались только в 25 российских регионах, в остальных – сокращались.


При этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных регионах, говорится в исследовании. При этом отмечается, что ситуация стала ощутимо лучше за последние 10 лет. Динамика последних трех лет связана в основном с демографическими тенденциями – сейчас новые рабочие места востребованы у малочисленного поколения, при этом на пенсию выходит гораздо больше людей, кто родился в 50-е и 60-е годы.  


Возглавляет рейтинг Московская область, где за последние три года создано более 200 тыс. новых рабочих мест (+ 5,2 процента). Далее следуют Москва (89,4 тыс.), Краснодарский край (85,8 тыс.), Челябинская область (56,6 тыс.), Санкт-Петербург (53,4 тыс.), Севастополь (31,2 тыс.), Крым (26,6 тыс.), Ингушетия (25,4 тыс.), Воронежская область (25,2 тыс.), Чечня (23,3 тыс.).


В Новосибирской области за последние три года количество рабочих мест уменьшилось на 8 тысяч, в Кемеровской — на 45 тысяч, в Иркутской — на 49 тысяч. Последнее место в рейтинге занимает Башкортостан, где показатель упал 4,5 процента (-85,2 тыс.).


По мнению экспертов, в России уровень безработицы в среднесрочной перспективе может вернуться к уровням 2011-2012 годов в результате введения карантинных мер. Рабочие места могут потерять около 1,5 млн человек, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, а также потребительских услуг.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.