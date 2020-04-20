За десять лет в Томской области было создано больше 22 тысяч новых рабочих мест

Томская область заняла 22 строчку в рейтинге регионов по числу новых рабочих мест, составленным агентством «РИА Рейтинг». По данным агентства, за три года в регионе было создано 1,7 тысяч новых рабочих мест. А за десять лет их количество превысило 22 тысячи.

В целом, эксперты агентства пришли к выводу, что за последние три года рабочие места реально создавались только в 25 российских регионах, в остальных – сокращались.





При этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных регионах, говорится в исследовании. При этом отмечается, что ситуация стала ощутимо лучше за последние 10 лет. Динамика последних трех лет связана в основном с демографическими тенденциями – сейчас новые рабочие места востребованы у малочисленного поколения, при этом на пенсию выходит гораздо больше людей, кто родился в 50-е и 60-е годы.





Возглавляет рейтинг Московская область, где за последние три года создано более 200 тыс. новых рабочих мест (+ 5,2 процента). Далее следуют Москва (89,4 тыс.), Краснодарский край (85,8 тыс.), Челябинская область (56,6 тыс.), Санкт-Петербург (53,4 тыс.), Севастополь (31,2 тыс.), Крым (26,6 тыс.), Ингушетия (25,4 тыс.), Воронежская область (25,2 тыс.), Чечня (23,3 тыс.).





В Новосибирской области за последние три года количество рабочих мест уменьшилось на 8 тысяч, в Кемеровской — на 45 тысяч, в Иркутской — на 49 тысяч. Последнее место в рейтинге занимает Башкортостан, где показатель упал 4,5 процента (-85,2 тыс.).





По мнению экспертов, в России уровень безработицы в среднесрочной перспективе может вернуться к уровням 2011-2012 годов в результате введения карантинных мер. Рабочие места могут потерять около 1,5 млн человек, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, а также потребительских услуг.