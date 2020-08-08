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08 августа,
2020
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За день до продажи арестованного офиса томская компания погасила долг на полмиллиона рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске компания погасила долг на полмиллиона рублей накануне продажи ее арестованного офиса на проспекте Фрунзе, сообщает пресс-служба судебных приставов по региону. 

За день до продажи арестованного офиса томская компания погасила долг на полмиллиона рублей

Долг томской компании, которая занимается сдачей помещений в аренду, составил более 460 тысяч рублей. Задолженность включает налоговые платежи, страховые взносы, штраф  госинспекции труда в Томской области, исполнительский сбор.


Поскольку денег на счетах организации не оказалось, судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости должника в Росреестре и арестовала офис площадью 40 квадратных метров в здании на проспекте Фрунзе. Но долг компания так и не оплатила. 


Специалисты оценили стоимость офиса в 800 тысяч рублей.


«О дате проведения торгов руководитель организации был уведомлен, однако погасил задолженность в последний момент, за день до продажи офиса, после чего помещение отозвали с реализации», – пояснили в службе ФССП по Томской области. 



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