За что блогер Илья Варламов готов отдать 3 млн рублей в бюджет Томска

Томск снова попал в выпуск известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. На этот раз поводом для упоминания нашего города стало публичное обвинение в вымогательстве, брошенное в адрес московского блогера томским блогером Андреем Белоусом.

В Томске отметили День блогера, и губернаторский телеканал «Томское время» показал сюжет, в котором Белоус объясняет, почему материал о Томске у Варламова получился в целом негативный.





Андрей Белоус: «Бросилось в глаза, что Варламов сначала прислал свой прайс на свои услуги в один из органов власти здесь, в Томске. Не получив ответа, приехал сюда. И его фильм не характерен для него. Там нет вещей, которые бы отличали Томск в позитивном смысле. Он весь черный такой. И это плохо. Таких фильмов не бывает».





Илья Варламов: «Оказывается, я критиковал губернатора и мэра не потому, что они вбухали миллиард рублей в в совершенно бестолковую набережную, а просто потому, что мне не заплатили денег. У меня бизнес такой – ездить по городам и вымогать у администраций деньги. Местному блогеру хочу сказать, что он «врушка-ватрушка». Раз пошла такая пьянка, то я предлагаю поднять ставки. Давайте представим, что Андрей не «врушка-ватрушка», а серьезный человек. Он же не может просто так обвинять меня и у него есть proof (англ. яз. —доказательство), что я вымогал деньги. Мое предложение такое — если представители мэрии Томска или губернатора Томской области докажут, что я вел с ними какие-то переговоры об оплате положительных репортажей о городе, что я как-то вымогал с них деньги, хотел на них как-то нажиться, есть какие-то доказательства этого — записи с камер наблюдения, почтовая переписка или записи телефонных разговоров, то я готов пожертвовать в бюджет Томска 3 млн рублей».





Далее Варламов подчеркивает, что все рекламные материалы у него всегда выходят с пометкой об этом.





Есть ли доказательства у Андрея Белоуса, нам узнать не удалось. Блогер не берет трубку.







Начальник управления по информационной политике и связям с общественностью администрации Томска Ирина Пахомова сказала ТВ2, что мэрия не собирается комментировать слова ни местного блогера, ни московского.

