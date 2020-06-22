За что блогер Илья Варламов готов отдать 3 млн рублей в бюджет Томска
Томск снова попал в выпуск известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. На этот раз поводом для упоминания нашего города стало публичное обвинение в вымогательстве, брошенное в адрес московского блогера томским блогером Андреем Белоусом.
В Томске отметили День блогера, и губернаторский телеканал «Томское время» показал сюжет, в котором Белоус объясняет, почему материал о Томске у Варламова получился в целом негативный.
Андрей Белоус: «Бросилось в глаза, что Варламов сначала прислал свой прайс на свои услуги в один из органов власти здесь, в Томске. Не получив ответа, приехал сюда. И его фильм не характерен для него. Там нет вещей, которые бы отличали Томск в позитивном смысле. Он весь черный такой. И это плохо. Таких фильмов не бывает».
Илья Варламов: «Оказывается, я критиковал губернатора и мэра не потому, что они вбухали миллиард рублей в в совершенно бестолковую набережную, а просто потому, что мне не заплатили денег. У меня бизнес такой – ездить по городам и вымогать у администраций деньги. Местному блогеру хочу сказать, что он «врушка-ватрушка». Раз пошла такая пьянка, то я предлагаю поднять ставки. Давайте представим, что Андрей не «врушка-ватрушка», а серьезный человек. Он же не может просто так обвинять меня и у него есть proof (англ. яз. —доказательство), что я вымогал деньги. Мое предложение такое — если представители мэрии Томска или губернатора Томской области докажут, что я вел с ними какие-то переговоры об оплате положительных репортажей о городе, что я как-то вымогал с них деньги, хотел на них как-то нажиться, есть какие-то доказательства этого — записи с камер наблюдения, почтовая переписка или записи телефонных разговоров, то я готов пожертвовать в бюджет Томска 3 млн рублей».
Далее Варламов подчеркивает, что все рекламные материалы у него всегда выходят с пометкой об этом.
Есть ли доказательства у Андрея Белоуса, нам узнать не удалось. Блогер не берет трубку.
Начальник управления по информационной политике и связям с общественностью администрации Томска Ирина Пахомова сказала ТВ2, что мэрия не собирается комментировать слова ни местного блогера, ни московского.
Напомним, что Илья Варламов назвал набережную Ушайки, построенную за газпромовский миллиард рублей, «памятником глупости и некомпетентности» и прошелся по району «Париж», где увидел много недостатков в городском благоустройстве.
Сначала на блогера обиделся мэр Томска Иван Кляйн. Он назвал программу Варламова о нашем городе «часом грязи про Томск». Губернатор области Сергей Жвачкин тоже ответил Варламову, отметив, что, «какую бы ерунду ни собирали заезжие гастролеры-блогеры и некоторые местные любители поговорить, гранитная набережная стала отличным подарком нашим землякам».
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