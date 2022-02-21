Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. За 2021 год кураторы случая сохранили семью для 1,4 тысячи детей в Томской области
Новости

За 2021 год кураторы случая сохранили семью для 1,4 тысячи детей в Томской области

ТВ2 ТВ2

За 2021 год для 1389 томских детей удалось сохранить кровную семью с помощью технологии «работы со случаем», сообщает пресс-служба областной администрации.

Это современная социальная технология, которая помогает защитить интересы детей и предотвратить социальное сиротство. В нее включены профессиональная диагностика и мониторинг положения ребенка в семье — действия по единому плану с обязательным участием самой семьи, всех специалистов, помогающих детям и родителям (педагогов, психологов, медиков, соцработников и т.д.). К каждой семье прикрепляется куратор случая, который координирует эту работу и помогает семье справиться с трудностями.

«В период пандемии специалисты служб, кураторы случая усилили работу с семьями, постоянно поддерживают с ними связь в самых разных форматах: на выездах, по телефону, онлайн. В результате 79 процентов случаев в 2021 году были закрыты по причине улучшения ситуации: семья была сохранена, дети остались с родителями», — рассказывает начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

Как сообщили в областном департаменте по вопросам семьи и детей, такая работа организована на базе 24 служб помощи семье и детям, охватывающих всю территорию Томской области.

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.