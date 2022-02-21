За 2021 год кураторы случая сохранили семью для 1,4 тысячи детей в Томской области

За 2021 год для 1389 томских детей удалось сохранить кровную семью с помощью технологии «работы со случаем», сообщает пресс-служба областной администрации.

Это современная социальная технология, которая помогает защитить интересы детей и предотвратить социальное сиротство. В нее включены профессиональная диагностика и мониторинг положения ребенка в семье — действия по единому плану с обязательным участием самой семьи, всех специалистов, помогающих детям и родителям (педагогов, психологов, медиков, соцработников и т.д.). К каждой семье прикрепляется куратор случая, который координирует эту работу и помогает семье справиться с трудностями.