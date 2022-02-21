За 2021 год кураторы случая сохранили семью для 1,4 тысячи детей в Томской области

За 2021 год для 1389 томских детей удалось сохранить кровную семью с помощью технологии «работы со случаем», сообщает пресс-служба областной администрации.
Это современная социальная технология, которая помогает защитить интересы детей и предотвратить социальное сиротство. В нее включены профессиональная диагностика и мониторинг положения ребенка в семье — действия по единому плану с обязательным участием самой семьи, всех специалистов, помогающих детям и родителям (педагогов, психологов, медиков, соцработников и т.д.). К каждой семье прикрепляется куратор случая, который координирует эту работу и помогает семье справиться с трудностями.
«В период пандемии специалисты служб, кураторы случая усилили работу с семьями, постоянно поддерживают с ними связь в самых разных форматах: на выездах, по телефону, онлайн. В результате 79 процентов случаев в 2021 году были закрыты по причине улучшения ситуации: семья была сохранена, дети остались с родителями», — рассказывает начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.
Как сообщили в областном департаменте по вопросам семьи и детей, такая работа организована на базе 24 служб помощи семье и детям, охватывающих всю территорию Томской области.