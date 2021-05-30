За 15 минут: в Томске откроется новый сервис доставки продуктов

«Курьеры на велосипедах развозят заказы из даркстора. Даркстор — это склад в вашем районе, похожий на магазин: есть полки с товарами и холодильники. Заказ собирают за 2–5 минут, на доставку уходит еще 5–20», — говорится на сайте сервиса.

Сервис экспресс-доставки продуктов создали два топ-менеджера сети «Магнит» и Yota. Сервис «Самоката» работает в 13 городах в России, его также запустили в Новосибирске и Кемерове. Заказ можно оформить через приложение. Доставка осуществляется бесплатно.





В компании «Самокат» курьерам обещают зарплату от 25 тысяч рублей, директору магазина — 59 тысяч, администратору — 44 тысячи в месяц.