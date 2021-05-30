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30 мая,
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За 15 минут: в Томске откроется новый сервис доставки продуктов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске откроется доставка продуктов «Самокат». Запустят сервис экспресс-доставки 31 мая, сообщается в приложении компании. 

За 15 минут: в Томске откроется новый сервис доставки продуктов

«Курьеры на велосипедах развозят заказы из даркстора. Даркстор — это склад в вашем районе, похожий на магазин: есть полки с товарами и холодильники. Заказ собирают за 2–5 минут, на доставку уходит еще 5–20», — говорится на сайте сервиса.

Сервис экспресс-доставки продуктов создали два топ-менеджера сети «Магнит» и Yota. Сервис «Самоката» работает в 13 городах в России, его также запустили в Новосибирске и Кемерове. Заказ можно оформить через приложение.  Доставка осуществляется бесплатно.


В компании «Самокат» курьерам обещают зарплату от 25 тысяч рублей, директору магазина — 59 тысяч, администратору — 44 тысячи в месяц.

За 15 минут: в Томске откроется новый сервис доставки продуктов

Напомним, в Томске в апреле 2020 года открылся крупный сервис доставки продуктов «СберМаркет». Он доставляет продукты из ритейлеров Metro, «Лента», «Быстроном» и «Хороший выбор». Собственная служба доставки есть у сети магазинов «Ярче». 

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