Юрий Шипулин: Информацию о «минах» в школах Томска рассылали подростки

Врио начальника УМВД по Томской области Юрий Шипулин, выступая в четверг на собрании облдумы, рассказал депутатам, что полиция предполагает, что информацию о заминировании 28 томских школ рассылали подростки из других регионов. «Мы проводим оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которое направило информацию о минировании учреждений, оно пока не установлено. Предполагаем, что, скорее всего, это были подростки – жители других регионов. Сейчас устанавливаем их местонахождение», – сказал Юрий Шипулин, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, что информация о заминировании 11 марта 2021 года затронула 28 образовательных учреждений Томска. Занятия были остановлены, все дети и взрослые были эвакуированы, сотрудники полиции были брошены на поиск взрывных устройств. В итоге информация не подтвердилась ни по одному из адресов.

Напомним, что первая волна массовых эвакуаций прошла в России в 2017 году. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело. Одной из версий ведомства было то, что поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».



В январе 2019 года волна эвакуаций повторилась. В Томске были эвакуированы администрации Ленинского (Карла Маркса, 34) и Советского районов (Елизаровых, 59), ряд судов Томска (Октябрьский, Советский и Кировский).



Напомним, в России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.



Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.